شكرا لقرائتكم سترلينغ يعارض مخطط استئناف الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكك رحيم سترلينغ جناح نادي مانشستر سيتي، في مخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مشروع إعادة التشغيل لاستئناف كل مباريات كرة القدم بحلول يونيو وسط وباء فيروس كورونا.

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أصدر خطة حكومية مكونة من 50 صفحة لتخفيف إجراءات الإغلاق العام، يوم الاثنين، حيث أكد عودة المنافسات الرياضية بحلول الأول من يونيو المقبل بدون حضور الجماهير.

وقبل ذلك، كان الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، زميل سترلينج في الفريق، قال إن اللاعبين خائفين على سلامتهم بسبب أعداد الوفيات والمرضى التي تسبب بها الفيروس.

وأوضح سترلينغ، عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" أن الدوري الإنجليزي يجب أن يعود فقط حينما تكون كل شروط السلامة والأمن مضمونة.

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وأضاف : أشعر أن الوقت المناسب للعودة سيكون بمجرد تأمين هذا الجانب من سلامة الناس وسلامة اللاعبين. حتى ذلك الحين، انا لست خائفا، لكنني متحفظ وأفكر في أسوأ احتمال يمكن أن يحدث.

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ 25 عاما، إنه عاني من خسائر على المستوى الشخصي خلال الأزمة الأخيرة.

وأضاف :لدي أصدقاء توفت جداتهم، لدي أفراد في عائلتي ماتوا أيضا، لا بد أن تكون حكيما وأن تحافظ على نفسك ومن حولك.

كما انتقد داني روز زميله في المنتخب ومدافع توتنهام ، مقترحات عودة منافسات الدوري.

وقال روز "29 عاما" :لايجب الحديث عن كرة القدم، على الأقل حتى تقل الأرقام بشكل كبير، حياة الناس في خطر.