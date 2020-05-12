شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الريشة الطائرة عرفها جيش بريطانيا ونظم مسابقاتها الصينيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رياضة الريشة الطائرة من الألعاب الشهيدة القديمة التى عرفها الإنجليز عام 1870، حيث ظهرت تحديدا لدى ضباط الجيش البريطانى عندما كانوا يمارسونها فى الهند، بينما نظم الصينيون والإندونيسيون المسابقات والبطولات العالمية لهذه اللعبة، والتى شارك فيها الرجال والنساء منذ عام 1980 وتشتهر عدد من الدول بممارسة رياضة الريشة الطائرة، مثل إنجلترا والدنمارك وإندونيسيا والصين ، حيث تعد ممارسة رياضة الريشة الطائرة ممتعة جداً، حيث إنها رياضة ليست صعبة ولا تحتاج إلا إلى القليل من الأدوات.

الريشة الطائرة تمارس بالمضرب ويشارك بها لاعبان متقابلان (فردى) أو 4 لاعبين مشكلين فريقين (زوجى)، حيث يقف اللاعبون على نصفين متقابلين من ملعب مستطيل ينصفه شبك، ويسجل اللاعب نقطة عن طريق ضرب الريشة بالمضرب لتطير فوق الشبكة وتهبط فى النصف المخصص للاعب الخصم.

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تحتسب النقطة عند لمس الريشة لأرضية الملعب، مع العلم أن الريشة يمكن أن تُلمس مرة واحدة فقط قبل أن تتجاوز الشبكة.

الريشة عبارة عن جسم مغطى بالريش مزاياها الديناميكية تجعلها تطير بشكل معيّن ومختلف عن باقى الكرات المستخدمة فى رياضات المضارب.

اعتمدت الريشة الطائرة كرياضة أولمبية فى أولمبياد برشلونة 1992 بخمس أنواع: فردى الرجال والسيدات، زوجى الرجال والسيدات، والزوجى المختلط .

تتطلب ممارسة الريشة الطائرة عدة من المواصفات الجسدية مثل اللياقة العالية، الرشاقة، القوة، السرعة، فضلا عن الدقة.