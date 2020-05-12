شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة إجراءات الجمعية العمومية ترجئ مجلس الطائرة إلى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن إرجاء اجتماع مجلس الإدارة إلى الأحد المقبل بدلا من غد الأربعاء لعقد جلسة بمقر الاتحاد بدلا من الاجتماع من أجل مناقشة إجراءات الجمعية العمومية المنتظر أن يتم الدعوة إليها شهر يونيو المقبل لتعديل بعض بنود اللائحة بعد الإنتهاء من صياغتها وعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، بعدما تم تأجيل هذه الجلسة أيضا إلى غدا والتى كان مقرر عقدها الأحد الماضى.

ومن جانبه قال سامح حمدى إن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المؤجل سيعقد الأحد القادم لناقشة العديد من الأمور المهمة خاصة على الصعيد المالى.

عقدت اللجنة الأولمبية جلسة مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا.