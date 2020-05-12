شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365 :الأهلي يطالب اتحاد الكرة بفتح استقدام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365، أن النادى الأهلى تقدم باقتراح إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يفيد بفتح باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد دون التقيد بعدد معين فى قوائم الأندية، وذلك رغم لائحة القيد التى أرسلها اتحاد الكرة للأندية مطلع الموسم الجارى وتتضمن تقليص عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل مع الغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا كمحلى ، و رغبة مسئولو الأهلي فى تطبيق هذا المقترح بداعى أنه سيقلل أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى التى شهدت قفزة مبالغ فيها خلال الموسمين الأخيرين، فضلا عن اكتشاف مواهب افريقية بأسعار قليلة مقارنة بالمصريين ثم إعادة تسويقهم بعد الظهور فى الدورى المصرى وهو ما ينعش خزائن الأندية المصرية.

أكد محمد شبانه فى برنامجه " مع شبانه " عبر صفحة الخليج 365 بفيسبوك : " مسئولو الأهلي ضربو مثال لاتحاد الكرة ، بصفقة أليو ديانج الذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليون و100 ألف دولار فقط ، بينما كلفت صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى خزينة النادى ما يقرب من 30 مليون جنيه بعد تخفيض مطالب انبى الذى كان يرغب فى الحصول على 40 مليون و3 لاعبين من الأهلى.

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تابع شبانه في لايف الخليج 365 : "مسئولو اتحاد الكرة رفضو البت فى اقتراح النادى الأهلى، لاسيما وأن هذه التجربة لم تحدث فى الدورى المصرى من قبل وتحتاج إلى دراسة من عدة نواحى سواء مع الأندية أو الأجهزة الفنية للمنتخبات وكذلك المدير الفنى لاتحاد الكرة الدكتور محمود سعد، قبل البت فيه.

أكد شبانه : " الأجانب مفيدين للدوري المصري وهناك أكثر من لاعب مميز مثل أليو ديانج وعلي معلول فى الاهلي و محمود وادي لاعب المصري و فرجاني ساسي و بن شرقي وأوناجم وكاسونجو فى الزمالك، و لكن فتحها بالكامل إو إغلاقها صعب ويجب الوصول لحل مفيد للكرة المصرية و الدوري.