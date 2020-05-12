شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365: تصريح مسئولو النادي المصري غريب وفوضوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى محمد شبأنه خلال برنامجه " مع شبانه " على صفحة " الخليج 365 " التصريح الذى أطلقه محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى بأن النادى اتخذ قرار نهائى ولا رجعة فيه وهو عدم استكمال مسابقة الدورى المصرى للموسم الجارى بعد إنتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقة منذ أكثر من شهرين.

أضاف الإعلامى شبأنه فى لايف الخليج 365 على صفحة فيسبوك: " تصريح نائب رئيس النادى المصرى يؤكد حالة الفوضى فى الدورى المصرى ، وتصريح مفاجئ ، وفوضى أيضا فى فكرة طرح الأمر ، فمعظم الدوريات الكبرى تمتلك لجنة أندية هى من تدير المسابقة وتبحث عن القرار الأفضل خاصة أن كرة القدم تدر دخلاً بالملايين على الجميع .

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تابع شبانه على صفحة الخليج 365 بفيسبوك: " اتحاد الكرة كان لا بد له من تواجد فى مثل هذه الأمور الخاصة بالدورى لأنه كبير كرة القدم وهو من يدير المسابقة ، ولكنه للأسف مشغول بلائحة اتحاد الكرة ، والآنتخابات ، ولكن هناك عمود فقرى للكرة المصرية وهو الدورى ويجب تحديد موقفه".

كما أشاد الناقد الرياضى شبأنه بتصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بأنه موافق على عودة الدورى الممتاز ولكنه وضع شروط هو معرفة موعد وإنتهاء المسابقة ، وجدول المباريات والشروط الخاصة بالمباريات ، وهذا من حق مسئولو نادى الزمالك خاصة أن كرة القدم أصبحت استثمار بالملايين .