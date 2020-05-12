شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه يكشف في لايف الخليج 365: الأوليمبية تخطر اتحاد الكرة بقرار هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه خلال برنامجه " مع شبانه " على صفحة " الخليج 365 " : " أن اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب أرسلت خطاب إلى اتحاد الكرة تؤكد فيه إقامة الانتخابات القادمة لمدة عام وفقاً لقانون الرياضة الجديد ، بعد اقتراب انتهاء عمل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني في يوليو أو أغسطس المقبل ، على أن يتم انتخاب مجلس جبلاية لمدة سنة فقط ، ومن بعدها إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات جديدة.

تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : " خطاب اللجنة الأوليمبية لاتحاد الكرة تضمن إقامة الانتخابات لمدة عام وفقا لقانون الرياضة المصري وكل الاتحادات الأخرى التي تنتهي فترة مجلسها سيتم إقامة انتخابات لمدة عام لهم أيضاً ، وبعدها سيتم إقامة انتخابات أخري لمدة أربعة سنوات بعد أوليمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها الموسم الجاري لمدة عام بعد إنتشار فيروس كورونا.

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أضاف محمد شبانه في لايف الخليج 365 :" خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة الأسبق أشعل الأزمة بعد " تويته " له على صفحته بأن قانون الرياضة المصري لا يوجد به إقامة انتخابات لمدة عام ، و أن القانون ينص فقط على إقامة انتخابات لمدة أربعة أعوام ولا يوجد موسم" .

أكد شبانه أن قرار إقامة الانتخابات لمدة عام أغضب الكثير من المرشحين على رأسهم هاني أبو ريدة الذى أعلن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المقبلة ، وأكد أن إقامة انتخابات لمدة عام لا يتوافق مع الاتحاد الدولي ، وأيضا من الصعب إقامة انتخابات لمدة عام ومن ثم إقامة انتخابات بعدها لأربعة أعوام ، ووفق كل المعايير لا يوجد انتخابات لمدة سنة.