شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز : لو جروس كمل كان سيفشل وأحلم بتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض لم يكن يستشير أياً من معاونيه سواء الأجانب أو المصريين، متوقعاً أنه في حالة استمراره مع الزمالك كان سيفشل لكونه يعتمد فقط على 11 لاعب ويهمل باقي اللاعبين المقيدين في القائمة.
وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"لم يكن لي دور مع جروس وليس أنا فقط بل كل الجهاز المعاون..أمير عزمي كان أقرب لجروس مني لقضائه فترة كبيرة معه قبل انضمامي للجهاز ".
وأضاف أيمن عبد العزيز أنه لن يقبل العودة لمصر المقاصة في ظل وجود الإدارة الحالية بعد رحيله عن الفريق الفيومي بشكل غريب، مؤكداً أنه لن يتأخر عن العمل في الزمالك حال طلبه لأنه بيته صاحب الفضل عليه.
وتابع أيمن عبد العزيز أن حالة التعصب أصبحت لا تطاق مضيفاً أن قطاع الناشئين في الزمالك زاخر بالمواهب القادرة على التواجد في فريق الكرة الأول بالنادي خلال المرحلة المقبلة، مشدداً أنه يرفض العمل مع ميدو كمساعد بسبب تقارب السن بينهما، كاشفاً أنه يتمني تدريب نادي الزمالك أو منتخب مصر في يوم من الأيام أو العمل في الأجهزة الفنية لهما.
وتابع أيمن عبد العزيز أنه كان يرى أن أيهاب جلال هو الأحق بتدريب منتخب مصر في هذه المرحلة، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن يحقق حسام البدري نجاحات كبيرة مع الفراعنة لما يمتلكه من خبرات عريضة.
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