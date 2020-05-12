شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لألعاب القوى: الموسم سيبدأ بين اغسطس واكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولى لألعاب القوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الموسم سيبدأ بلقاء ضمن "جولات ألعاب القوى القارية" فى فنلندا فى 11 أغسطس، وسينتهى بلقاء الصين ضمن الدورى الماسي، واستحدث الاتحاد الدولى هذه السلسلة الجديدة لتحل بدلا من سلسلة التحدى العالمية لكنها أقل فى المستوى من الدورى الماسى ويتم تقسيم اللقاءات فيها إلى ثلاث مستويات (ذهبية وفضية وبرونزية).

وأضاف الاتحاد الدولى، أنه رغم اقامة بعض الفعاليات الصغيرة فى يوليو تموز فان الموسم الرسمى سيتم استئنافه على الأرجح فى اغسطس .

واضطر الدورى الماسى، إلى إلغاء لقاءات فى لندن وزوريخ والرباط بسبب جائحة كورونا وأعلن جدولا جديدا اليوم الثلاثاء حيث تنطلق المنافسات بلقاء فى موناكو فى اغسطس اب إذا سمحت الظروف.

وستليه لقاءات فى عشر مدن أخرى.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى "أولويتنا القصوى صحة وسلامة الرياضيين. الأولوية التالية إيجاد طريقة لإعادة المحترفين إلى المنافسة الدولية هذا العام حيث تعتمد دخولهم على ذلك.

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"يسعدنى الاعلان عن أننا سنتمكن على ما يبدو من توفير منافسات قوية لهم هذا الموسم... حيث يمكنهم كسب جوائز مالية والحصول على فرصة للاستعداد جيدا للأولمبياد العام المقبل".

وتم تأكيد 8 من 10 لقاءات فى سلسلة جولات ألعاب القوى القارية هذا الموسم وستقام العديد منها بين اغسطس واكتوبر.

وستقام بعض لقاءات السلسلة من المستويات الفضية والبرونزية فى صورة بطولات محلية ستبدأ بلقاء فى براج فى الثامن من يونيو.

وأضاف كو "القيود المفروضة على السفر دوليا ستؤثر على قدرة بعض الرياضيين على حضور اللقاءات لكن يحدونا الأمل فى توفير طائفة واسعة من اللقاءات لمعظم المتسابقين من الصفوة للمنافسة قبل نهاية العام".