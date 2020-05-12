شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المنتخب الأوليمبى الأبرز فى الانتقالات الصيفية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم المنتىخب الأوليمبى الحاصل على لقب بطولة أفريقيا تحت قيادة شوقى غريب، والتى أقيمت شهر نوفمبر الماضى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، أصبحوا محور اهتمام الأندية فى الميركاتو الصيفى المقبل، لاسيما أن كل لاعب لديه طموح فى اللعب وعدم الاكتفاء بالدكة من أجل أن يدخل حسبة اختيارات غريب فى الأولمبياد والتى تم تأجيلها إلى 2021، حيث إن المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى كشف فى تصريحات مؤخرا أنه كان من المحتمل أن يدرج فى القائمة لاعبين احتياطين فى ظل تعليق النشاط وتوتر الأوضاع الرياضية بسبب فيروس كورونا، لكن بعد تأجيل الأولمبياد لمدة عام سيتغير الأمر وسيتم الاعتماد على الأساسيين لمصلحة المنتخب.

ويرصد الخليج 365 نجوم المنتخب الأوليمبى الأبرز فى الميركاتو الصيفى بالتقرير التالى :

طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلى أو تجديد الإعارة لمدة موسم آخر لتستطلع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رأى رينيه فايلر والذى لم يعلن قراره النهائى حتى هذه اللحظة، حيث تُناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، طلب نادى سموحة الخاص بتمديد إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لموسم جديد، عقب انتهاء إعارته للفريق السكندرى نهاية الموسم الجاري.

ولم يبد فايلر قراراً نهائياً بخصوص ناصر ماهر سواء باستعادته أو تجديد إعارته، فى الوقت الذى استقر المدرب السويسرى على عودة الثلاثى المعار أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدى بعد تألقهم اللافت خلال مدة الإعارة.

أما مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك فيعد محور حديث مسئولو القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى فى ظل الرغبة القوية فى عدم التفريط فيه إلا من خلال عرض أوروبى، حيث يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء علي مصطفى محمد وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم تلقيه عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واسم نادي المالك.

واشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب.

وفضل مسئولى النادى الأبيض عدم التفريط بسهولة فى مصطفى محمد أو الموافقة على احترافه خارجيًا دون أن يتلقى عرضًا يليق باسم اللاعب والنادى، خاصة وإنه تم تأجيل اقامة الأولمبياد، ويرغب مسئولو الزمالك فى تسويق اللاعب عن طريق المحافل الدولية الكبرى.

يُناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصري.

فيما يُناقش مسئولو النادى الأهلى مقترحا بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تعثر مفاوضات ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية.

وينافس بيكهام عدد آخر من المدافعين للانضمام للأهلى أبرزهم أسامة جلال نجم إنبى، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل فى ضم مدافع جديد.

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واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط إعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ودجلة الحالى، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلى الحق فى استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخولفى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب ، حيث يحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.

محمد طاهر

طاهر

كما جدد النادى الأهلى مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء فى فترات سابقة قبل أن يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلى مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء .

أما عبد الرحمن مجدى لاعب النادى الإسماعيلى فيمتلك أيضا عروض من وكلاء للرحيل عن قلعة الدراويش بالرغم من تمسك الجهاز الفنى به، إلا أنه لديه رغبة فى الرحيل، لاسيما أن النادى الأهلى أبدى رغبته فى ضمه مسبقا .

أما رمضان صبحى نجم الاهلى تسعى إدارة ناديه إلى الإبقاء عليه بالتفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزى نظرا للاحتياج إلى جهوده خلال الفترة المقبلة وسط تهافت عروض من أندية تركية ، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة فريق هيدرسفيلد تاون، فى بيع النجم المصرى رمضان صبحى، المعار خلال الموسم الحالى لصفوف النادى الأهلى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، للإستفادة من المقابل المادى لبيعه.

وذكر موقع " tbrfootball" الإنجليزي أن هيدرسفيلد، يسعى لبيع رمضان صبحى، فى الميركاتو الصيفى المقبل، للاستفادة من المقابل المادى لصفقة بيعه، فى ظل الأزمة المادية التى يعانى منها النادى، فى ظل توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضاف التقرير الإنجليزى أن إدارة هيدرسفيلد، سوف تنظر إلى العروض التى وصلت إليه من النادى الأهلى وبشكتاش التركى، من أجل حسم مستقبله فى الفترة المقبلة.

جلال

يُعد أسامة جلال مدافع فريق إنبى أحد اللاعبين المُرشحين لتدعيم الدفاع الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة برفقة أكثر من مدافع آخر فى الدورى المحلي بعدما تعثّرت محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي.