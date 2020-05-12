شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. فلفل اليد: أرز وفراخ دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود خليل "فلفل" حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم التاسع عشر بشهر رمضان الكريم، وقال فلفل إنه سيتناول اليوم "أرز وفراخ دايت وسلاطة"، مؤكدا أنه ملتزم بهذا الإفطار منذ أول رمضان من أجل الحفاظ على لياقته البدنية وعدم زيادة الوزن، خاصة فى ظل تعليق النشاط وعدم التدريبات إلى المنزلية التى يعتمد عليها بشكل شخصى، حيث كشف فلفل أنه يحافظ على هذا النظام الصحى والابتعاد عن المأكولات الدسمة والتى بها سعرات حرارية مرتفعة للحفاظ على وزنه تمهيدا لعودة النشاط فى أى وقت بعد الإنتهاء من فثروس كورونا.

وكشف محمود خليل فلفل، مسبقا، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلا إنه حريص على قضاء الوقت فى المنزل، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه يتدرب ساعة يومياً بمنزله للحفاظ على اللياقة البدنية.

وأضاف فلفل أنه يلجأ إلى لعب البلاى ستشين من أجل كسر ملل الوقت والروتين اليومى.

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ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.

وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.