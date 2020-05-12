اخبار الرياضه

سيميوني يكرر إبداء رغبته في تدريب المنتخب الأرجنتيني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع سيميوني يكرر إبداء رغبته في تدريب المنتخب الأرجنتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني

كرر دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إبداء رغبته في تدريب المنتخب الأرجنتيني يوما ما.

وفي مقابلة عبر الفيديو مع زميله السابق بالمنتخب الأرجنتيني سيرجيو جويكوتشيا، نظمها الاتحاد الأرجنتيني للعبة اليوم الثلاثاء، قال سيميوني :"كل شيء يأتي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب... ليس لدي شك في أنه في لحظة معينة، وإذا كان الوضع مناسبا، سأحصل على الفرصة."

ولدى سؤاله من قبل جويكوتشيا عما إذا كان يفضل ليونيل أو دييجو مارادونا، قال سيميوني إنه كان من الممكن أن يدفع بهما معا.

وأوضح :"هما مختلفان. أحدهما ماكينة أهداف، وعانيت بسببه كثيرا وبشكل متكرر خلال سنوات... والآخر هو تجسيد لكرة القدم الأرجنتينية."

Advertisements

ولدى سؤال سيميوني عما إذا كان ليدفع بالنجم مع مارادونا وميسي إذا كان مدربا لفريق يضم الثلاثة معا، قال سيميوني :"ستظهر ثغرات في مراكز أخرى بالفريق."

وكان رونالدو، النجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، ضمن صفوف الإسباني عندما تغلب على أتلتيكو في نهائي دوري الأبطال في كل من عامي 2014 و2016 .

وقال سيميوني "المرة الأولى لا تمثل إخفاقا، لأنهم كانوا أفضل منا. لكن المرة الثانية شكلت إخفاقا." 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني يكرر إبداء رغبته في تدريب المنتخب الأرجنتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا