شكرا لقرائتكم خبر عن «هيريرا»: «مبابي» يجعلنا نبدو كالأطفال.. والإعلام يحاول قتل «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل النجم الإسباني أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في زميليه كيليان مبابي ونيمار، مشبهًا الأول بأسطورة العدو أوسين بولت فيما كشف عن سعادة البرازيلي في الفريق الباريسي.

وقال «هيريرا» عن «مبابي»، خلال حوار مع ESPN: «أحيانًا في التدريبات يبدو كما لو أنه يتدرب مع أطفال، الطريقة التي يركض بها والطريقة التي يتحرك بها، هو يتركك خلفه».

وأضاف: «يبدو الأمر كما لو أننا أطفالًا في الـ12 من عمرنا وهو أوسين بولت، وعندما يكون أمام حارس المرمى لديه القدرة على التوقف والبرود وتسجيل العديد من الأهداف، هذا ليس سهلًا، هو لديه التوازن بين السرعة والقوة والهدوء لإحراز الأهداف، وفي 2025 يمكنه الفوز بالكرة الذهبية».

وانتقل الإسباني للحديث عن نيمار قائلًا: «هو أحد أكبر المفاجآت التي وجدتها في مسيرتي لأنه عندما يتحدث الإعلام لا يكون دائمًا بالإيجاب، هم دائمًا يحاولون العثور على طريقة لقتله، ولكني وجدت شابًا سعيدًا يوميًا ويحاول أن يجعل المجموعة أقوى، هو ينظم حفلات عشاء في منزله لكي نتمكن من التواجد معًا وهو يحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات».

وتابع «هيريرا»: «هو يبتسم يوميًا ويصنع أجواء جيدة في الفريق، لقد أخبرني أنه أسعد من أي وقت مضى في النادي، الأمر يبدو كما لو أنني أقرأ عن لاعب آخر غير اللاعب الذي عثرت عليه، أتفهم أن الجميع يريد الحديث عنه، ربما بسبب شعره أو ملابسه».

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