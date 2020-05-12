شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صارم من مرتضى منصور بعد وفاة مدير الزراعة بنادي الزمالك بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرارًا بفصل المدير الإداري للنادي بعد علمه بإصابة أحد العاملين بالنادي بفيروس كورونا وعدم إبلاغه عن الأمر.

وكشف «منصور» عن وفاة مدير الزراعة بالنادي بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلًا، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «من حوالي 14 يوم تقريبًا جائني خبر من خارج النادي إن فيه المهندس رضا كان مدير الزراعة في النادي ربنا يرحمه ويصبر أهله وعايز أقول إن مرض الكورونا مش سبة والموت بالكورونا مش عار».

وأضاف: «اللي حصل إن أنا عرفت من برة المفروض إن مدير الشؤون الإدارية عرف بالواقعة الأستاذ أحمد لكن مابلغش، فأنا لما عرفت من برة اديت تعليمات إن المهندس رضا مايخشش النادي هو وكل قطاع الزراعة وولدين شغالين في النادي وهو لو كان بلغ من أول يوم كان زمانه بيتعالج، بس فيه ناس بتخجل إنها تقول إن عندها هذا المرض اللي هو الوباء، اللي هو حاجة في يد ربنا، لو هو قال أنا عندي موظفين مقعدهم في بيوتهم اللي هم عجزة بياخدوا معاشهم كمرتب وعندي لعيبة كرة قدام بياخدوا معاش كأنه مرتب بقالهم سنين، فكونوا إنه هيقعد في البيت مش هيتأثر لأنه هيتحول المرتب لمعاش المهم صحة البني آدم».

واستطرد: «الخطورة في إيه بقا، الخطورة إن هو قطاع الزراعة ده، ده اللي أنا بقوله دائمًا، الأستاذ الجنايني موضوع إنك ترجع الدوري لازم بضمانات، أنا عندي اثنين في الزراعة هم اللي بيرشوا الاستاد اللي بيتمرن عليه اللعيبة، فلو المهندس ده عدى واحد في الولدين دول اللي هم بيرشوا، طيب هيعدي اللعيبة، فإحنا بنقول يا جماعة أنا رأيي حظر تجول كامل لحد خامس يوم العيد».

وتابع رئيس الزمالك في المداخلة الهاتفية: «المهندس رضا وفاته نتيجة لكورونا فطبعًا إحنا بنعمل من فترة لأخرى التطهير للنادي بس ده درس لكل بني آدم في مصر، أول ما تحس بالأعراض بلغ أنت معندكش إيدز، ده نائب الرئيس الأمريكي جاله، ده رئيس وزراء بريطانيا جاله، لأن لولا إن أنا عرفت من برة كان زمانه دلوقتي بيخالط 400-500 عامل في النادي».

وأوضح «منصور» أنه اتخذ قرار منذ علمه بالواقعة بالإبقاء على الإدارة الهندسية جميعًا بعيدًا عن النادي، مفسرًا: «كلها برة من ساعتها وهم حوالي 25 واحد واتعملهم مسح ولم يظهر شئ الحمدلله».

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وكشف رئيس الزمالك عن اتخاذه قرار آخر قائلًا: «أنا فصلت المدير الإداري بتاع النادي لأن الموضوع مفيهوش هزار لأنه مبلغش وعرفت من برة، اسمه وليد، لأنه أخو المدير الإداري صاحب ابن المهندس رضا فجامله ومرضيش يبلغ، وأنا عرفت الكلام ده من برة النادي أنا لي عيون في كل مكان، قلت للمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي قلت له من فضلك المجموعة دي كلها برة النادي مرتبهم ماشي يتعالجوا ويخفوا ويتعلمهم مسح ويخشوا النادي تاني. البيه المدير الإداري مبلغناش، أنا النهاردة قلت له أنت عارف من ساعتها ولولا أنا من وراك اديت تعليمات، لأن المدير الإداري هو اللي بيقول ده يخش وده ميخشش، هو عشان ابنه صديق أخوك ينضرب المرض ده في 500-600 واحد في النادي؟».