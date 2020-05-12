شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يقود السباق على توقيع «تونالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي إنتر ميلان الإيطالي السباق للحصول على توقيع لاعب وسط نادي بريشيا ساندرو تونالي عند فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة «سكاي إيطاليا»، فإن اللاعب، الذي يرتبط اسمه بأندية أخرى مثل يوفنتوس وميلان وكذلك برشلونة الإسباني، يبدو أكثر رغبة في الانضمام إلى النيراتزوري الموسم القادم.

ويفضل صانع الألعاب البقاء في بلاده إيطاليا عن المغادرة واللعب في دولة أخرى، كما أشار التقرير، وهو ما يعزز موقف إنتر ويضعف موقف برشلونة تحديدًا في ضم اللاعب.

ومن جانبه يسعى نادي بريشيا لبيع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا للاستفادة المالية من الصفقة قبل أن يغادر بشكل مجاني في 2021 مع انتهاء عقده.