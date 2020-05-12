شكرا لقرائتكم طائرة خاصة لإعادة 186 مدربًا ولاعبًا ورياضيًا مصرياً من المملكة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيهم تعليمات عليا، للعمل السريع والاهتمام بعودة الرياضيين المصريين في مختلف البلدان العربية ومنها السعودية، وذلك على خلفية الاحتراز من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود سعد في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الرياضية السعودية: "هناك اهتمام رسمي مصري بالرياضيين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يريدون العودة إلى ذويهم، لأجل تسهيل عودتهم، وسط متابعة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقدمًا الشكر لتعاون المسؤولين في الجهات الحكومية السعودية والذين قدموا المساعدة لبعض المصريين الذين تمر بهم ظروف صعبة".

وواصل سعد حديثه إلى الصحيفة ذات الصيت في المملكة قائلا :" لدينا الآن في السعودية قرابة 186 مدربًا ولاعبًا ورياضيًا وبعضهم برفقة عائلته، حيث تم تأمين طائرة خاصة لإرجاعهم على وجه السرعة، موضحًا أنه تم التواصل مع الجميع بإنشاء قروب على "واتساب" لاطلاعهم على كافة المستجدات".

بدورهم وجه الرياضيون العائدون من الخارج الذين تواجدوا بالحجر الصحى، شكرهم للحكومة المصرية على الإجراءات المتبعة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعته اليومية لأحوال اللاعبين المصريين العائدين من الخارج مؤخراً والموجودين بالحجر الصحي حالياً، وذلك تطبيقاً للإجراءات الصحية من قبل وزارة الصحة المصرية بوضع كل العالقين من الخارج بالحجر الصحي.

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فيما تحرص الحكومة المصرية على عودة أبنائها العالقين فى الخارج منذ بدء الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وبالرغم من تعليق الطيران الدولى وفقا للاجراءات الاحترازية للحكومة المصرية الا أنه جري التخطيط لإنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ رحلات استثنائية لإجلاء العالقين ومنهم الرياضيين فى إطار اجراءات الدولة المصرية لمجابهة انتشار الفيروس المستجد.

ومن جهتهم أبدى جميع الرياضيين المصريين امتنانهم للدولة المصرية، وحرصها على رعاية أبنائها فى الخارج، فضلاً عن المعاملة الجيدة والإقامة الصحية بالحجر الصحي مؤكدين على تقديرهم البالغ للاجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تعد من أفضل الإجراءات المتبعة فى العالم وأكثرها حرصاً على سلامة الجميع وهو الأمر الذى دفعهم على العودة إلى وطنهم.

كما يتابع وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الخطط المقترحة بعد عودة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى آليات التواصل مع أسر اللاعبين المتواجدين بالحجر الصحي وطمأنتهم على أحوالهم.

وعادت اللاعبة فريدة عثمان وغيرها من الرياضيين من الخارج و أشادوا عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإجراءات الحكومة المصرية، منذ عودتهم من الخارج ودخولهم الحجر الصحى فى مرسى علم، وأن القائمين على الإجراءات يبذلون جهود كبيرة من أجل الحفاظ على حياة أبناء مصر العائدين من الخارج.