صاحب الكورة 7.. "مارادونا البلقان".. لقب أطلق على رجل رومانيا الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تألق لاعبون كُثر لكبار مدارس كرة القدم في العالم، وحققوا مسيرة مشرفة بقمصان بلدانهم ليرتبط اسمهم باسم بلدهم، ويصبح علامة في ذاكرة مشجعيه.

في سلسلة صاحب الكورة، نقدم لكم نماذج لنجوم عالميين خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ونجم الحلقة الثامنة هو أسطورة رومانيا جورج هاجي.

انت من رومانيا، اذا لابد أنك من بلاد الأسطورة جورج هاجي، هذا الاسم الذي ذاع صيته خلال تسعينات القرن الماضي، حين ظهر بقميص منتخب بلاده في كأس العالم وقدم أداء وصفه الكثيرون وقتها بأنه يشبه مارادونا.

اللاعب المولولد في 5 فبراير 1965، وارتدى قميص ستيوا بوخارست أشهر نادي روماني، لكن تظل رحلته الأهم بعد الخروج من بلاده ليمثل فريق برشلونة وريال مدريد، كما كان له تجربه مع جالطة سراي التركي.

في موطنه سطر تاريخا قبل الخروج للاحتراف، هاجي بدأ مسيرته مع كرة القدم عام 1982 رفقة نادي فارول كونستانتا قبل اللعب لسبورتال ستيودنتسك، وختم تجارب رومانيا بفريق ستيوا بوخارست عام 1987.

خمس سنوات مع ثلاث فرق كانت كفيلة لإحراز 141 هدفا، وتوج بعدة ألقاب أبرزها الدوري الروماني ثلاث مرات وكأس رومانيا مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

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مارادونا البلقان

في عام 1990 شهد تألق هاجي في كأس العالم ليطلق عليه وقتها "مارادونا البلقان" نسبة للمنطقة التي ينحدر منها، وقرر ريال مدريد التوقيع معه، لكن لم يستمر هناك سوى عامين فقط لعب 64 مباراة وسجل 16 هدف وحاز على الثلاثية المحلية.

وخاض هاجي تجربة مع بريشيا الإيطالي بعد انتهاء علاقته بريال مدريد، وواجهه سوء حظ في الموسم الأول بعدما هبط الفريق إلى الدرجة الثانية، لكنه ساعد الفريق بالصعود إلى "سيريا إيه".

وكما حدث معه مونديال 1990 بإيطاليا، تكرر السيناريو مجددا ليتألق في كأس العالم 1994 ويوقع بعدها للقطب الثاني في إسبانيا فريق برشلونة، حيث لعب 36 مباراة وسجل 7 أهداف، لكنه لم يحقق نجاح كبير على مستوى الألقاب باكتفائه بلقبي كأس السوبر الإسباني ووصافة كأس إسبانيا، لينتقل بعد موسمين إلى جالطة سراي التركي، وحققه معه لقب الدوري التركي 4 مرات وكأس تركيا مرتين وكأس السوبر الأوروبي والاتحاد الأوروبي والسوبر التركي مرة واحدة، واستمر حتى عام 2001 واعتزل كرة القدم.

لا يزال جمهور الكرة يتذكر جورج هاجي أثناء مشاركاته مع منتخب بلاده رومانيا، حيث كان الظهور الأول له بقميص المنتخب في عام 1983 عندما كان في سن الـ18 عاما، ليستمر تواجده مع المنتخب حتى عام 2001.

وتظل النسخة الأبرز لهاجي في مونديال 1994، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي، كما كرر الانجاز في أمم أوروبا عام 2000 بالخروج من نفس الدور أمام إيطاليا.

واستطاع الأسطورة جورج هاجي إحراز 35 هدفا بقميص منتخب بلاده في 125 مباراة منها 3 أهداف في مونديال 1994.