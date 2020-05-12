عبد العزيز يكشف كواليس رفض الزمالك لعرض احترافه في برشلونة ومانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أيمن عبد العزيز أنه كان قريبا من الاحتراف في فريق برشلونة "ب" حين كان لاعبا في منتخب مصر للشباب، لافتا أن الزمالك وقتا رفض العرض.

وقال عبد العزيز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الجيل الذي كنت اتواجد معه في منتخب الشباب والأولمبي كان يتواجد به الكثير من المواهب، وربما يكون الجيل الأكثر موهبة في تاريخ مصر، لكنه لم يكن محظوظ على مستوى النتائج".

وأضاف، أن بعد بطولة أفريقيا للشباب، تحدث معه وهو سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي، عدد من مسؤولي فريق برشلونة الثاني، للانتقال له لكن كل من الأهلي والزمالك رفضا أن يخوض اللاعبان هذه التجربة الهامة في هذا السن المبكر.

وأوضح، أن بعد رفض عرض فريق برشلونة"ب" تلقى 5 لاعبين من منتخب الشباب المصري عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لخوض تجربة التواجد في معايشة مع الفريق، لكن كما حدث مع عرض برشلونة رفض أيضا عرض النادي الإنجليزي.

وأشار إلى أنه لا يزال تربطه علاقة وطيدة بجيل منتخب مصر للشباب ولا يتواصل معهم حتى الآن عبر جروب واتساب.