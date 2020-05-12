أيمن عبد العزيز يوضح سبب استبعاده عن المنتخب في عهد حسن شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق للزمالك، أن رغم مسيرته الطويلة في عالم الاحتراف بالدوري التركي لكنه لما ينال شرف التواجد في منتخب مصر بشكل مستمر.

وقال عبد العزيز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن في خلال تواجد حسن شحاتة كمدير فني لمنتخب مصر في الفترة ما بين 2006 وحتى 2010 لم يكن يعتمد عليه، رغم تألقه في تركيا ولعبه في بطولة أوروبا أكثر من مرة.

وأضاف:" حصلت على الجنسية التركية مع فريق هناك بسبب رغبة النادي في التعاقد معي كلاعب مواطن للسماح لهم بجلب لاعب اجنبي اخر في القائمة، فتسبب هذا في شعور البعض في مصر بأنني اتهرب من التجنيد بالحصول على جنسية اخرى".

وأوضح، أن سبب ابتعاده عن منتخب مصر، كان يعود لأزمة حصوله على الجنسية التركية، رغم انه اتى إلى مصر وأدى الخدمة العسكرية بعد التخلي عن الجنسية التركية".

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وأشار إلى أنه نادم على عودته لمصر وترك الاحتراف للتواجد مع الزمالك، بعدما كان قريبا من الانتقال لفريق بشكتاش التركي.

وأكد أنه طلب من ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، الاستغناء على نصف لاعبي الفريق واستقدام لاعبين اخرين للموافقة على التوقيع للنادي في ذلك الوقت".

وتابع:" رجعت من الاحتراف وعمري 32 سنة، كنت حابب العب في مصر حتى ترى الجماهير المصرية امكانياتي الحقيقية".

وأتم:" ابلغت ممدوح عباس بضرورة تغيير عدد من اللاعبين، فالفريق كان بعيد عن البطولات لأكثر من 7 أعوام، وكان اللاعبين أشبه بالموتى، وحالتهم النفسية سيئة في تلك الفترة".