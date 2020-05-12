محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ناديه لن يتنازل عن حقه في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا حال إلغاء الموسم.
وقال عادل في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك حقوق مشروعة لبعض الأندية إذا تم إلغاء المسابقة المحلية ومنها تواجدنا في البطولة الأفريقية.
وأضاف، أنه في حالة الإعلان عن إلغاء الموسم فننتظر الإعلان عن تواجدنا في بطولة دوري الأبطال خاصة وأن الموسم سيلغى ونحن في المركز الثاني.
وأتم:" في الموسم الماضي كان يحق لنا التواجد في البطولة العربية إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما يمثل ظلم لنا خاصة أن شعبية نادي المقاولون العرب كبيرة في جميع الدول العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون لمصراوي: نتمسك بالمشاركة في بطولة أفريقيا حال إلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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