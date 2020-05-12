قرار نهائي للمصري: أبلغنا اتحاد الكرة والوزارة برغبتنا في إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، ان مجلس إدارة ناديه إتخذ قرارًا نهائيًا بعدم استكمال مباريات الموسم الجاري من دوري WE المصري.

وأشار الخولي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن ناديه طالب بإلغاء الدوري في نسخته الحالية، وهو القرار الذي تم إبلاغ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ووزارة الشباب والرياضة به.

وقال نائب رئيس المصري: "يجب إلغاء الدوري، قرارنا رسمي ونهائي ولن نستكمل المسابقة، وأبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة به بشكل رسمي".

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وأكمل: "استكمال البطولة صعب للغاية ولن يحدث، المسابقة لن تعود قبل منتصف يونيو فمتي سيتم الانتهاء منها؟، هذا بالإضافة إلى عدم وجود أموال في الأندية لدفع مرتبات اللاعبين والعاملين".

وأوضح: "الجميع يعاني ماليًا، نحن ندفع الرواتب -من جيوبنا- والأمور أصبحت صعبة، بالإضافة إلى أن الشركات الراعية لا ولم تدفع الأموال المتعاقد عليها".

واختتم: "قرارنا ليس له علاقة بالمستوى الفني أو مركزنا في ترتيب الدوري، والدليل على ذلك أن نادي الاتحاد السكندري الذي يتواجد في مركز متقدم هو من يقود هذا المطلب".