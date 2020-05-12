عامر حسين: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. وقراري يتوقف على أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري، أنه لا يفكر في العودة لنفس المنصب خلال الفترة المقبلة إذا أراد مسؤولي الجبلاية الاستعانة به.

وأشار حسين في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أنه ما زال يدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أنه قد يتواجد بها إذا احتاج هاني أبو ريدة -المرشح على مقعد الرئيس- إليه في قائمته.

وقال عامر حسين: "أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، لكن هذا متوقف على المجموعة التي سأعمل معها، أفضل التواجد في قائمة على التواجد فرديًا بالتأكيد".

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وأكمل: "ننتظر إعلان اللائحة ومعرفة شروط الترشح، وكذلك أنتظر معرفة ما إذا كان هاني أبو ريدة يحتاج إليّ في قائمته أم لا".

وأضاف: "من المستحيل أن أترشح ضد هاني أبو ريدة، لقد وقف إلى جانبي في الكثير من الأمور ولذلك فلن أخوض الانتخابات إلا في قائمته إذا كان بحاجة لي".

واختتم: "قرار ترشحي للانتخابات يتوقف أيضًا على ظروفي الخاصة، عودتي من جديد إلى لجنة المسابقات أصبحت مستحيلة ولا أفكر فيها، تفكيري حاليًا في إدارة الاتحاد".