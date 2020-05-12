وزير الرياضة يحدد موعد حسم موقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن شهر مايو سيشهد اتخاذ القرار الحاسم بشأن استئناف دوري الموسم الحالي من عدمه خلال شهر مايو.

وأوضح صبحي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت اف ام"، أنه مازال هناك إمكانية لاستمرار الدوري مشيرًا إلى أن نسبة استئناف الدوري تصل لـ 50%.

وأكمل: "درست في اجتماع مع اتحاد الكرة وضع الدوري خلال السنوات الأخيرة، درسنا جميع السيناريوها ورأينا أنه من الممكن أن يبدأ الدوري في أكتوبر مثل الموسم الماضي".

Advertisements

وأضاف: "مازال أمامنا شهرين ونصف كحد أقصى لاستكمال الموسم، وطلبت من اللجنة الخماسية تقديم خطط سواء في حالة استكمال الدوري أو إلغائه".

وأشار وزير الرياضة، إلى أنه لجنة طبية بوزارة الرياضة تدرس مدى إمكانية فتح الأندية، ودراسة عدد ساعات التشغيل، وموقف حمامات السباحة وغرف الملابس والجيم، وجميع الأماكن التي ستكون بيئة ملائمة لانتشار الفيروس، مؤكدا أن كرة الصالات شأنها منتهي بناءً على توصية الاتحاد الدولي نظرًا لأنها لعبة "in door"

كما أشار إلى أنه عقد اجتماعا مع اللجنة الأوليمبية لدراسة موقف استعدادات اللاعبين لأوليمبياد طوكيو التي تأجلت لصيف 2021، بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.