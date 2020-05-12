أعلنت إحدى الشركات القابضة عن مواعيد افتتاح عدد من سلسلة أندية city club في العام الجاري والتي تم إعلان إطلاقهافي الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مواعيد افتتاح عدد من فروع city club في العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.