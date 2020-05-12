إعلان مواعيد افتتاح عدد من فروع city club في العام الجاري

أعلنت إحدى الشركات القابضة عن مواعيد افتتاح عدد من سلسلة أندية city club في العام الجاري والتي تم إعلان إطلاقها

في الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها.