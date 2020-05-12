إنتر ميلان يخطط لضم ظهير مانشستر سيتي

يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي، لضم جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب علىرادار إنتر ميلان من أجل تعزيز صفوف الفريق، حيث طلب أنتونيو كونتي من النادي تعاقده مع كانسيلو، لافتة إلى أنه من ضمن خططته المستقبلية.
ويعاني اللاعب البرتغالي من عدم المشاركة أساسيًا منذ إنضمامه للسيتي في الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يستطع حجز مقعد أساسي، ضمن خطط بيب جوارديولا.
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