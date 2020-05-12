يكثف نادي اتلتيكو مدريد الأسباني مفاوضات مع نظيره ريال مدريد من أجل ضم خاميس رودريجيز لاعب الملكي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. قالت إذاعة «بلو راديو» الكولومبية الإذاعية هناك مفاوضات جارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشأن جيمس رودريجيز ، من اجل ضمه. ضمه. وتابعت، بأن المفاوضات متقدمة بشكل كبير وأن اللاعب سيكون الإضافة الجديدة لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي يسعى لتعزيز صفوف الاتلتي في الشق الهجومي بشكل أكبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتلتيكو مدريد يكثف تحركاته لضم خاميس رودريجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.