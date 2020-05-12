أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أنه لم يكن موافقًا على قرار محمد بركات باعتزال كرة القدم في ذلك التوقيت .
وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "كنتضد قرار اعتزال محمد بركات في ذلك الوقت لكن كان هذا قراره الشخصي وأنا احترمته".
وأضاف: "حصلت على لقب البطولةالإفريقية عام 2013 وسط ظروف صعبة بسبب الأحداث التي كانت تمر بها البلاد".
وانتقد محمد يوسف قرار الأهلي بالتفريط في أحمد فتحي مؤكدًا أنه لو كان متواجدًا في الجهاز الفني الحالي لحسم ملف تجديد اللاعب بنفسه .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف: كنت ضد قرار اعتزال محمد بركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.