محمد يوسف: كنت ضد قرار اعتزال محمد بركات

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أنه لم يكن موافقًا على قرار محمد بركات باعتزال كرة القدم في ذلك التوقيت .

وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "كنت

ضد قرار اعتزال محمد بركات في ذلك الوقت لكن كان هذا قراره الشخصي وأنا احترمته".

وأضاف: "حصلت على لقب البطولة

الإفريقية عام 2013 وسط ظروف صعبة بسبب الأحداث التي كانت تمر بها البلاد".

وانتقد محمد يوسف قرار الأهلي بالتفريط في أحمد فتحي مؤكدًا أنه لو كان متواجدًا في الجهاز الفني الحالي لحسم ملف تجديد اللاعب بنفسه .