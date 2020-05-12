محمد يوسف: وليد أزارو أفضل من بادجي

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن النجم المغربي وليد أزارو أفضل مع المهاجم السنغالي إليو بادجي . وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "بادجي كان خيارًا رابعًا بالنسبة لرينيه فايلر، لذلك كان يجب عدم التفريط في وليد أزارو ". رابعًا بالنسبة لرينيه فايلر، لذلك كان يجب عدم التفريط في وليد أزارو ". وأضاف: "وجهة نظري وليد أزارو أفضل من بادجي لأنه يعلم أجواء الأهلي جيدا على عكس بادجي الذي يحتاج الكثير من الوقت". لأنه يعلم أجواء الأهلي جيدا على عكس بادجي الذي يحتاج الكثير من الوقت". وانتقد محمد يوسف قرار الأهلي بالتفريط في أحمد فتحي مؤكدًا أنه لو كان متواجدًا في الجهاز الفني الحالي لحسم ملف تجديد اللاعب بنفسه .

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