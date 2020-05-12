محمد يوسف يكشف سر حب لاعبي الأهلي لمانويل جوزيه

كشف محمد يوسف المدرب المساعد لـ مانويل جوزيه عن سر حب لاعبي الأهلي للمدرب البرتغالي أثناء فترة توليه مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء .
وقال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "جوزيه كان ذكي في تعامله مع اللاعبين خلال فترة توليه النادي الأهلي، وكان يتعامل معهم بطريقة نفسيةمميزة لذلك الجميع كان يحبه في الفريق".
وأضاف: "لو كنت متواجد في الجهاز الفني للنادي الأهلي في الوقت الحالي، لحسمت ملف تجديد أحمد فتحي بشكل سريع كما فعلت في السابق مع إكرامي ووليد سليمان ومحمد الشناوي وناصر ماهر".
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