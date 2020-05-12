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محمد يوسف يكشف سر حب لاعبي الأهلي لمانويل جوزيه

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كشف محمد يوسف المدرب المساعد لـ مانويل جوزيه عن سر حب لاعبي الأهلي للمدرب البرتغالي أثناء فترة توليه مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء .

وقال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "جوزيه كان ذكي في تعامله مع اللاعبين خلال فترة توليه النادي الأهلي، وكان يتعامل معهم بطريقة نفسية

مميزة لذلك الجميع كان يحبه في الفريق".

وأضاف: "لو كنت متواجد في الجهاز الفني للنادي الأهلي في الوقت الحالي، لحسمت ملف تجديد أحمد فتحي بشكل سريع كما فعلت في السابق مع إكرامي ووليد سليمان ومحمد الشناوي وناصر ماهر".

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