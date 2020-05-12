محمد يوسف: رحلت عن تدريب الأهلي بسبب عماد متعب

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن أسباب رحيله عن تدريب الفريق الأحمر .

قال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "أحد أسباب رحيلي عن تدريب النادي الأهلي هو التجديد للنجم عماد متعب بدون

علمي أنا والكابتن هادي خشبة رئيس قطاع الكرة، لأننا كنا مأجلين ملف التجديد للاعبين بعد حسم الدوري المصري ".

وأضاف: "السبب الثاني الذي دفعني للرحيل عن الأهلي في فترة تولي المهندس

محمود طاهر رئيس النادي، تصريح الكابتن طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة النادي في ذلك التوقيت بعدما صرح بأنه يفضل المدرب الأجنبي لأن شخصيته دائما تكون قوية وهذا كان إساءة كبيرة لنا".

واختتم: "فترة تولي تدريب النادي الأهلي هي الأفضل في تاريخي وحصلت على العديد من البطولات وسعيد بتلك الفترة".