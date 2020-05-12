كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن أسباب رحيله عن تدريب الفريق الأحمر .
قال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "أحد أسباب رحيلي عن تدريب النادي الأهلي هو التجديد للنجم عماد متعب بدونعلمي أنا والكابتن هادي خشبة رئيس قطاع الكرة، لأننا كنا مأجلين ملف التجديد للاعبين بعد حسم الدوري المصري".
وأضاف: "السبب الثاني الذي دفعني للرحيل عن الأهلي في فترة تولي المهندسمحمود طاهر رئيس النادي، تصريح الكابتن طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة النادي في ذلك التوقيت بعدما صرح بأنه يفضل المدرب الأجنبي لأن شخصيته دائما تكون قوية وهذا كان إساءة كبيرة لنا".
واختتم: "فترة تولي تدريب النادي الأهلي هي الأفضل في تاريخي وحصلت على العديد من البطولات وسعيد بتلك الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف: رحلت عن تدريب الأهلي بسبب عماد متعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.