رياض محرز يستفز الفرنسيين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار النجم الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أغلى هدف في مشواره الاحترافي.

رياض قال في بث عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إن الهدف الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك نيجيريا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي توج بها منتخب الجزائر، هو أفضل هدف في مسيرته.

محرز أضاف، هدفي ضد نيجيريا سيبقى الأغلى في مشواري، عندما أعلن الحكم عن المخالفة، قال لي بلايلي لاعب منتخب الجزائر اتركها لي أشعر أنني سأسجلها، فقلت له دعني أتولى الأمر، كنت أعلم أنها ستكون في الشباك، صدقوني ذلك الهدف كان بمثابة ألف كأس عالم مع فرنسا.

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يأتي ذلك في إشارة من اللاعب إلى أن ذاك الهدف أفضل من تتويجه بكأس العالم 2018 مع فرنسا، التي يحمل جنسيتها وكان بإمكانه تمثيل منتخب “الديوك” بدلا من “ثعالب الصحراء”.

اللاعب قال عن سر فوز المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا 2019: الفضل في تتويجنا بالكأس يعود للمدرب جمال بلماضي، الذي عرف كيف يوظفنا لخدمة المنتخب والمجموعة، عكس اللذين سبقوه.. في كأس أفريقيا سألني بلماضي هل تريد كتابة التاريخ مع المنتخب، أم أنك هنا من أجل لعب المباريات والعودة لناديك فقط؟، فقلت له نعم أنا هنا من أجل الألقاب.

المنتخب الجزائري كان قد توج عام 2019 بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب السنغال.