مانشستر يونايتد وتوتنهام يطاردان نجم روما

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطارد ناديا مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين نجم خط وسط نادي روما الإيطالي نيكولو زانيولو من أجل الحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة Leggo الإيطالية، فإن روما رغم معارضته لفكرة رحيل اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، إلا أنه قد يستمع إلى العروض المقدمة في نطاق الـ 66 مليون دولار.
وكان «زانيولو» قد تعرض لإصابة في شهر يناير أبعدته عن الملاعب حتى توقف الدوري الإيطالي في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.
وشهد الموسم حتى توقفه تألق اللاعب إذ شارك في 24 مباراة وأحرز خلالهم 6 أهداف بالإضافة إلى صناعته لهدفين.
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