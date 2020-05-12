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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زولا: بإمكان لوفتوس تشيك أن يكون لاعبا رائعا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
أشار مساعد مدرب تشيلسي السابق جيانفرانكو زولا إلى أن اللاعب روبن لوفتوس-تشيك لديه القدرة على أن يكون "لاعبًا رائعًا" لتشيلسي.
وقال زولا: "أحب جايمس ماديسون كثيرًا من ليستر، إنه لاعب يتمتع بإمكانيات جيدة جدًا. أنا أيضًا أحب كثيرا روبن لوفتوس-تشيك. إذا تمكن من استعادة إمكاناته الجسدية، يمكن أن يكون لاعبًا رائعًا. كان لاعبون مثل إيدين هازارد مميزين العام الماضي، كان لا يصدق".
وأضاف: "هناك لاعب واحد يغير قواعد اللعبة وهو دي بروين. إنه يعرف كيف يفعل كل شيء، يمكنه التسجيل والدفاع، كما يمكنه بناء اللعب. أعتقد أنه أصبح لاعبًا رائعًا".
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