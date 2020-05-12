تيباس: النوادي ستخفض الرواتب من جديد والصفقات الكبيرة إنتهت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

لفت رئيس رابطة ​الليغا​ ​خافيير تيباس​ إلى أن الأندية الإسبانية ستخفض الرواتب من جديد بالموسم القادم بسبب الأزمة الاقتصادية جراء ​فيروس كورونا​.

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وصرح تيباس لشبكة "تودو ميركاتو" الإسبانية: "الأندية ستضطر إلى تخفيض رواتب لاعبيها، لن يكون أمامها خيار آخر".

وتابع: "الأندية لديها بالفعل تجاوز للحد الأقصى في الرواتب، وسيتعين على الفرق أن تخفض الأجور في الموسم المُقبل".

وختم تيباس: "أعتقد أنه لن يكون هُناك الكثير من التعاقدات في الموسم المُقبل، لن يكون هناك صفقات بمبالغ مالية كبيرة، سيكون من المُستحيل أنّ تضم الأندية لاعبين بأموال كبيرة، وذلك لن يكون في الليغا فقط بل في كل الدوريات".