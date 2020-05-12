اوين: ثلاثي ليفربول قوي إلا في حالة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

أشار اللاعب السابق مايكل أوين، إلى أن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو ​فيرمينو​ يجب أن يتجنبوا أي اهتمام يظهر من بعيد، لافتا إلى أن ثلاثي ​ليفربول​ أقوى كوحدة أكثر من الأفراد.



وقال أوين: "إذا قمت بتفريقهم في فرق مختلفة داخل الدوري الإنكليزي الممتاز، فهل سيكونون جيدين بدون بعضهم البعض؟ إنها قابلة للنقاش وربما الجواب يكون لا".

وأضاف: "هذا الفريق يلعب جيدًا وأعتقد أن اللاعبين المهاجمين يستفيدون كثيرًا من المدافعين. لاعبو خط الوسط يقدمون أساسًا متينًا حقًا. أنا فقط أعتقد أن كل شيء جيد جدًا".