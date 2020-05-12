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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوين: ثلاثي ليفربول قوي إلا في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
أشار اللاعب السابق مايكل أوين، إلى أن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو يجب أن يتجنبوا أي اهتمام يظهر من بعيد، لافتا إلى أن ثلاثي ليفربول أقوى كوحدة أكثر من الأفراد.
وقال أوين: "إذا قمت بتفريقهم في فرق مختلفة داخل الدوري الإنكليزي الممتاز، فهل سيكونون جيدين بدون بعضهم البعض؟ إنها قابلة للنقاش وربما الجواب يكون لا".
وأضاف: "هذا الفريق يلعب جيدًا وأعتقد أن اللاعبين المهاجمين يستفيدون كثيرًا من المدافعين. لاعبو خط الوسط يقدمون أساسًا متينًا حقًا. أنا فقط أعتقد أن كل شيء جيد جدًا".
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