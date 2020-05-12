فيريرا: من المستحيل التدرب بشكل طبيعي في ظل القيود الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

اعتبر مهاجم ​إسبانيول​ ​فاكوندو فيريرا​ أن البروتوكول الصحي المفروض على أندية ​الليغا​، تمهيدا لاستئناف الدوري تصعب التدرب بشكل طبيعي.

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وأوضح فيريرا "لو تمت قراءة البروتوكول فسيعرف المرء إنه يبدو من المستحيل التدرب بشكل طبيعي، في ظل هذه القيود الصحية، إذا لمست الكرة أو حاجز، يجب تعقيم الأيدي. نحن في معسكر لشهرين، ونخرج فقط لكي نتدرب ونلعب".

وأضاف: "علينا فعل كل الأمور على نحو جيد لكي لا يحدث شيء. لو أصيب لاعب، ستكون انتكاسة لكل ما نفعله".

وختم فيريرا: "هذا جنون. سنلعب في أوج الصيف. والأجواء في إسبانيا شديدة الحرارة. سيتعين علينا الذهاب إلى إشبيلية أو ربما نخرج إلى ملعب درجة حرارته 40".