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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكولز: كان قميص رونالدينيو في اليونايتد جاهز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
كشف اللاعب السابق بول سكولز أن مانشستر يونايتد كان جاهزًا لمنح رونالدينيو قميص الشياطين الحمر، قبل أن يغيّر البرازيلي رأيه في اللحظة الأخيرة وتوجه إلى برشلونة.
وقال سكولز: "أتذكر أنه كان من المحتمل قدوم لاعبين أو 3، كان هاري كيويل واحدًا منهم. إلى جانب داميان داف أيضًا، أريين روبن، أعتقد أنه كان قريبًا جدًا من القدوم. كلاعب وسط أنت تتطلع للعب مع لاعبين سريعين يمكنهم الركض بالكرة ويسجلون أهداف".
وتابع: "الشخص البارز هو رونالدينيو. كانوا قريبين من الإعلان عنه وإعطائه رقمًا ولكن أعتقد أنه قام بتغيير رأيه في اللحظة الأخيرة ووقع لبرشلونة".
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