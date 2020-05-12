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نجم ريال مدريد يقترب من أتلتيكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب ​ريال مدريد​، ​جايمس رودريغيز​ اقترب كثيرًا من الانضمام إلى صفوف ​أتلتيكو مدريد​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفتت الصحيفة: "جايمس لديه عدة عروض، ولكن بنسبة 80% سيكون لاعبًا لأتلتيكو مدريد، ريال مدريد يجب أن يفسح المجال لجايمس، نفس المصادر أخبرتنا عندما ذهب لبايرن ميونيخ أن العملية تمت بنسبة 80%".

وأردفت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد سيكون منفتحا على بيع لاعب أو اثنين هذا الصيف، من أجل الاستفادة من أموال بيعهم في حسم صفقة جايمس من النادي الملكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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