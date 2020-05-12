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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ريال مدريد يقترب من أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب ريال مدريد، جايمس رودريغيز اقترب كثيرًا من الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
ولفتت الصحيفة: "جايمس لديه عدة عروض، ولكن بنسبة 80% سيكون لاعبًا لأتلتيكو مدريد، ريال مدريد يجب أن يفسح المجال لجايمس، نفس المصادر أخبرتنا عندما ذهب لبايرن ميونيخ أن العملية تمت بنسبة 80%".
وأردفت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد سيكون منفتحا على بيع لاعب أو اثنين هذا الصيف، من أجل الاستفادة من أموال بيعهم في حسم صفقة جايمس من النادي الملكي.
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