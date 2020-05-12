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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوين: رافا رفضني ولم أصدق عندما تواصل معي اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
كشف مايكل أوين أنه لم يصدق عندما تواصل معه مانشستر يونايتد، لضمه بعد رحيله عن نيوكاسل بالعام 2009.
وصرح أوين لراديو "BBC" البريطاني: "كنت أغادر نيوكاسل وأول شيء فعلته، هو الاتصال بـ جيمي كاراغر، وقلت له تحدث إلى رافا بينيتيز".
وتابع: "قال كارا إن بينيتيز رفض، كان لديه بالفعل بعض اللاعبين الرائعين، ولم يكونوا بحاجة إلى مهاجم آخر، لذلك، ماذا تريد أن أفعل في هذه المرحلة، تحدث وكيل أعمال إلى كل نادٍ على وجه الأرض، لمعرفة ما كان هناك من يهتم بي، كان هناك هال سيتي وإيفرتون ومانشستر يونايتد، اخترت مانشستر يونايتد".
وختم أوين: "بمجرد سماعي أن مانشستر يونايتد يرغب في ضمي، كنت سعيدًا ولم أصدق، لقد كانت خطوة رائعة، لأن اليونايتد يلعب في دوري أبطال أوروبا، قلت لنفسي، بطل إنكلترا يريد التعاقد معي، كنت أسمع ضجة كبيرة عندما أرادوني، لكنني لم أنصت لأي شيء".
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