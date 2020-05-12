شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبرت: بإمكان نيوكاسل التأهل إلى دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 أعرب اللاعب السابق لوران روبرت عن أمله في أن يتمكن الملاك الجدد المحتملين ل​نيوكاسل​ من قيادة النادي إلى ​دوري أبطال أوروبا​.

وقال روبرت: "أنا سعيد جدا بفكرة وجود مالكين جدد لأنني أعتقد أن نيوكاسل يمكن أن يعود إلى مستوى عال جدا. أعتقد أن النادي كبير بما يكفي لذلك". وأضاف: "عندما وصلت إلى نيوكاسل، لم يكن مركزهم في الترتيب جيدًا جدًا. ثم في الموسم الأول أحرزنا المركز الرابع، والموسم بعد ذلك كنا في المركز الثالث. لقد لعبنا في دوري أبطال أوروبا ولهذا السبب تريد لعب كرة القدم".

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