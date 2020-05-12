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لاعب وولفرهامبتون يخرق قواعد الحجر الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

أعلن نادي ​وولفرهامبتون​ أنه على علم بأن اللاعب مورغان غيبس ​​وايت خرق قواعد الحجر من خلال حضوره حفلة منزلية في لندن، ويتعامل النادي مع الأمر داخليًا.

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في حين أن في الشهر الماضي، نشر اللاعب السابق رسالة تحث الناس على البقاء في منازلهم ومراعاة قواعد الإغلاق التي تم وضعها لوقف انتشار فيروس .

وقال متحدث باسم النادي إن وولفرهامبتون يتعامل مع قضية غيبس ​​وايت كمسألة داخلية.

يُذكر أن وايت ليس اللاعب الوحيد في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز الذي خالف قواعد الإغلاق مؤخرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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