لاعب وولفرهامبتون يخرق قواعد الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

أعلن نادي ​وولفرهامبتون​ أنه على علم بأن اللاعب مورغان غيبس ​​وايت خرق قواعد الحجر من خلال حضوره حفلة منزلية في لندن، ويتعامل النادي مع الأمر داخليًا.

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في حين أن في الشهر الماضي، نشر اللاعب السابق رسالة تحث الناس على البقاء في منازلهم ومراعاة قواعد الإغلاق التي تم وضعها لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم النادي إن وولفرهامبتون يتعامل مع قضية غيبس ​​وايت كمسألة داخلية.

يُذكر أن وايت ليس اللاعب الوحيد في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز الذي خالف قواعد الإغلاق مؤخرا.