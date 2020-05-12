شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليويفا تعاقب مهاجم دينامو كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عقوبة الإيقاف لمدة عام على اللاعب الأوكراني الدولي ​ارتيم بيسيدين​ لانتهاكه قواعد تعاطي المنشطات، وذلك بعد ان اتت نتيجة فحوصات قناص فريق ​دينامو كييف​ البالغ من العمر 24 عاما إيجابية للمادة المحظورة فونتوراسيتام عقب مباراة فريقه أمام مالمو خلال منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم بفترة شهر تشرين الثاني الماضي.

والموعد النهائي للاستئناف في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي مر، ما يعني أن العقوبة التي تستمر حتى 19 كانون أول 2020 أصبحت محسومة بشكل مؤكد.

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