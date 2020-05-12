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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية: حددنا كافة الشروط لعودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
أوضح رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، جيوفاني مالاغو، أن العمل جار من أجل إعداد بروتوكول طبي لإستئناف النشاط الرياضي في البلاد بعد التوقف بسبب تفشي كورونا.
ولفت مالاغو في ندوة عبر الإنترنت: "لقد عملنا دون توقف في هذا الصدد، حيث طلبت منا الحكومة إعداد وثيقة مثل الإنجيل يجب على الجميع اتباعها للتعافي".
وأضاف: "هناك وثيقة تتكون من 404 صفحات نطلب من خلالها جميع الاتحادات الرياضية بتنفيذها من أجل ضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في قطاع كرة القدم".
وختم مالاغو: "لقد حددنا كافة الشروط الممكنة التي نستهدف من خلالها عودة النشاط في البلاد قبل استئناف المسابقات الرسمية".
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