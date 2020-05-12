رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية: حددنا كافة الشروط لعودة النشاط الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

أوضح رئيس ​اللجنة الأولمبية الإيطالية​، ​جيوفاني مالاغو​، أن العمل جار من أجل إعداد بروتوكول طبي لإستئناف النشاط الرياضي في البلاد بعد التوقف بسبب تفشي ​كورونا​.

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ولفت مالاغو في ندوة عبر الإنترنت: "لقد عملنا دون توقف في هذا الصدد، حيث طلبت منا الحكومة إعداد وثيقة مثل الإنجيل يجب على الجميع اتباعها للتعافي".

وأضاف: "هناك وثيقة تتكون من 404 صفحات نطلب من خلالها جميع الاتحادات الرياضية بتنفيذها من أجل ضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في قطاع كرة القدم".

وختم مالاغو: "لقد حددنا كافة الشروط الممكنة التي نستهدف من خلالها عودة النشاط في البلاد قبل استئناف المسابقات الرسمية".