شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : شخصيتي لم تساعدني على تحقيق طموحاتى في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، "شخصيتي لم تساعدني على تحقيق طموحاتى اثناء اللعب في الزمالك".

وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات لبرنامج أقر واعترف مع شوبير، على ملعب اون تايم سبورت ، شخصيتي قويت كثيرا عندما عملت مدربا وبدأت في تنفيذ بعض الخطط والطموحات مع الفريق.

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وتابع عبد العزيز " مشواري في الاحتراف أوروبيا أفضل من وجودي في مصر، وتخليت عن الجنسية التركية فور نزولى مصر للاستقرار ، بعد الحصول عليها للعب محليا بالدوري التركي".

واستكمل أيمن عبد العزيز، أن ممدوح عباس جاهد كثيرا لعودتي للزمالك، وكان يساعد نادى الزمالك لجلب لاعب مميز ولم أتحالف فى حياتي مع أحد فى الانتخابات.