شكرا لقرائتكم محمد يوسف : فوجئت بالتجديد لعماد متعب وقدمت استقالتي بسبب ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف، مدرب النادي الأهلى السابق، إنه اعترض على تجديد عماد متعب دون علمه أثناء قيادته للفريق.

وأضاف محمد يوسف لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أنه يحب عماد متعب وكان أكثر المدربين الداعمين له داخل النادي ولكن غير مقبول أن يتم التجديد للاعب دون علم مدربه، وهو ما أجبرنى على تقديم استقالتي بشكل فورى بعد حديثي حينها مع المهندس محمود طاهر .

وشغل محمد يوسف منصب المدير الفني للأهلي خلال موسم 2013-2014 وحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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