شكرا لقرائتكم محمد شبانة في لايف اليوم السابع: تصريح مسئول النادي المصري غريب وفوضوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه " مع شبانه " على صفحة " اليوم السابع " التصريح الذى أطلقه محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بأن الفريق اتخذ قرار نهائي ولا رجعة فيه وهو عدم استكمال مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري بعد إنتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقة منذ أكثر من شهرين.

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أضاف الإعلامي شبانه في لايف اليوم السابع على صفحة فيسبوك : " تصريح نائب رئيس النادي المصري يؤكد حالة الفوضى في الدوري المصري ، و تصريح مفاجئ ، وفوضى أيضا في فكرة طرح الأمر ، فمعظم الدوريات الكبرى تمتلك لجنة أندية هي من تدير المسابقة وتبحث عن القرار الأفضل خاصة أن كرة القدم تدر دخلاً بالملايين على الجميع .

تابع شبانه على صفحة اليوم السابع بفيسبوك : " اتحاد الكرة كان لا بد له من تواجد في مثل هذه الأمور الخاصة بالدوري لأنه كبير كرة القدم وهو من يدير المسابقة ، ولكنه للأسف مشغول بلائحة اتحاد الكرة ، والانتخابات ، ولكن هناك عمود فقري للكرة المصرية وهو الدوري ويجب تحديد موقفه.

كما أشاد الناقد الرياضي شبانه بتصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه موافق على عودة الدوري الممتاز ولكنه وضع شروط هو معرفة موعد و إنتهاء المسابقة ، وجدول المباريات و الشروط الخاصة بالمباريات ، وهذا من حق مسئولو نادي الزمالك خاصة أن كرة القدم أصبحت استثمار بالملايين .