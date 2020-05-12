شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : تخليت عن الجنسية التركية بعد عودتى لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، أنه تخلي عن الجنسية التركية بعد الحصول عليها للعب محليا بالدوري التركي.

وقال عبد العزيز، فى تصريح لبرنامج أقر واعترف مع شوبير، على ملعب اون تايم سبورت ، " مشواري في الاحتراف أوروبيا أفضل من وجودي في مصر، وتخليت عن الجنسية التركية فور نزولى مصر للاستقرار ، بعد الحصول عليها للعب محليا بالدوري التركي".



وتابع أيمن عبد العزيز، أن ممدوح عباس جاهد كثيرا لعودتي للزمالك، وكان يساعد نادى الزمالك لجلب لاعب مميز ولم أتحالف فى حياتي مع أحد فى الانتخابات.

وأضاف أيمن عبد العزيز ، اتعرضت للظلم مع حسن شحاتة وخصوصا 2006 لعدم استدعائي لمنتخب مصر في تلك الفترة و كنت محترف ومكسر الدنيا بأشارك في بطولة أوروبا في كل المباريات، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر على مشواره ومسيرته الاحترافية.

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وقال في تصريحات سابقة ، لعبت مع محمود الجوهري وعمري 17 سنة وكنت أصغر لاعب في المنتخب وقتها ويعتبر محمود الجوهري أفضل مدرب تعاملت معه ، غير أن المدرب زايد وان التركي هو الأب الروحى بالنسبة لى حيث لعبت معه في 3 أندية في تريكا خلال احترافي .

أكد أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، أن فريق فنربخشة التركي قرر شراء النجم الأرجنتني أورتيجا بدلا منه بمبلغ 20 مليون يورو حيث استفادوا ماديا وقاموا بيبع تي شترتات ب 21 مليون يورو.

وأكد عبد العزيز في تصريحات إذاعية، أنه لعب لفريق كوجالى في البداية بعدما اشتراه بـ 600 الف دولار ، وسرعان ما تقدم فريق فنربخشة التركي بعرض لشرائى بعد اول موسم حيث كنت مميز الا ان النادى كان مغالا في مطلباه المادية .