شكرا لقرائتكم يوسف: العمل داخل الأهلى له ضريبة ولا ينبغى أن ينساق إداري لبرامج المقالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف مدرب النادي الأهلى السابق، إن التواجد كإدارى داخل النادي الأهلى له ضريبة كبيرة سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف محمد يوسف لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أنه لا ينبغى أن ينساق إداري فى الأهلى لبرامج المقالب أو أشياء من هذا القبيل.

وكشف المدرب السابق للنادي الأهلى عن أسباب خلافه مع مؤمن زكريا قبل إصابته الأخيرة، قائلا: أن مؤمن زكريا لاعب كبير وإضافة كبيرة لأي فريق.

وعن سبب خلافه قال أن مؤمن طالب بتسوية عقدة كفئة أولى داخل النادي وهو أمر غير واقع خاصة وأن اللاعبين فئة أولى كوليد سليمان واحمد فتحى حصلوا على بطولات قاريه مع الفريق وهناك أصول وأسس لذلك

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وعلى الجانب الآخر أشاد مدرب الأهلى السابق، بأداء وليد أزارو فى الملعب، مؤكدا أن لديه إمكانيات فنية عالية ولديه روح كبيرة فى الملعب ويقدم مجهود كبير.

وأضاف أنه على الرغم باقتناعه التام بإمكانيات المغربى وليد أزارو إلا أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه فى بعض المباريات وليس المهاجم الأساسى للفريق فى جميع المباريات - على حد قوله .

وعن مروان محسن قال يوسف: إنه مهاجم بمواصفات جيدة ولكن ينقصه الثقة في نفسه وثقة الجماهير فيه أيضا.