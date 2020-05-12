اخبار الرياضه

استادات تعلن مواعيد افتتاح فروع city club

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم استادات تعلن مواعيد افتتاح فروع city club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت شركة استادات القابضة عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتي تم إعلان إطلاقها في الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية.

 

أوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها.

Advertisements

 

وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ سيتم افتتاح ٣ فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة ٣ فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا.

 

وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح ٤ فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استادات تعلن مواعيد افتتاح فروع city club لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا