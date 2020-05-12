شكرا لقرائتكم استادات تعلن مواعيد افتتاح فروع city club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت شركة استادات القابضة عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتي تم إعلان إطلاقها في الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية.
أوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها.
وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ سيتم افتتاح ٣ فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة ٣ فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا.
وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح ٤ فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.
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