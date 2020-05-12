شكرا لقرائتكم استادات تعلن مواعيد افتتاح فروع city club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت شركة استادات القابضة عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتي تم إعلان إطلاقها في الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية.

أوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٠ سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها.

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وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ سيتم افتتاح ٣ فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة ٣ فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا.

وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح ٤ فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.