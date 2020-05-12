شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: مالطيا سبورت التركى أفضل فترة احتراف لى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن لعبه مع فريق مالطيا سبورت التركي كانت هي أفضل فترة في احترافه حيث توج بجائزة أفضل لاعب ورابع الدوري التركي ولعبنا في أوروبا.

وقال مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق فى تصريحات لبرنامج أقر واعترف مع شوبير على قناة on time sport 1 ، "لو عاد بى الزمن لم انسحب من مباراة الأهلى، ولو كنت مدربا الآن سأكمل المباراة مهما كانت النتيجة".

وتابع أيمن عبد العزيز : "اتخاصمت مع إبراهيم حسن 6 شهور بعد واقعة طرد القمة الشهيرة ، والزمالك أهدر بطولات كثيرة بسبب الاستهتار وفريق الاحلام كان الأفضل إلا أن أزمته كانت في كثرة النجوم".

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وواصل أيمن عبد العزيز : امتلك شركة رياضية خاصة ووردت ملابس لنادى الزمالك الموسم الماضي واحمد عبد الروف شريكي

وقال أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، كنت بلا دور مع السويسري كريستان جروس مدرب الزماكل السابق واقتصرت مهام على تدريب المستبعدين فقط مضيفا جروس كان لا يثق في المدربين المصريين ولم أتقدم باستقالتى لانى كنت في بداياتى مع الفريق ، وأصر السويسري على الجلوس معايا قبل التعاقد وطلب منى تدريب المستبعدين فقط .