شكرا لقرائتكم يوسف: أزارو لاعب ممتاز ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كمهاجم وحيد فى جميع المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، بأداء وليد أزارو فى الملعب، مؤكدا أن لديه إمكانيات فنية عالية ولديه روح كبيرة فى الملعب ويقدم مجهود كبير.

وأضاف يوسف فى برنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أنه على الرغم باقتناعه التام بإمكانيات المغربى وليد أزارو إلا أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه فى بعض المباريات وليس المهاجم الأساسى للفريق فى جميع المباريات - على حد قوله .

وعن مروان محسن قال يوسف: إنه مهاجم بمواصفات جيدة ولكن ينقصه الثقة في نفسه وثقة الجماهير فيه أيضا.

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وفي سياق منفصل قال محمد يوسف، إن أجواء مباراة صن داونز التى خسرها النادى الأهلى بخمسة أهداف كانت صعبة للغاية.

وأضاف يوسف، عن كواليس المباراة أن مارتن لاسارتى مدرب الأهلي السابق، تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتقفيل المساحات والاهتمام بالدفاع خاصة فى ظل أجواء مناخية صعبة خاصة أن الملعب التى خضنا عليه المباراة كان داخل جبل بدرجة رطوبة عالية جدا.

واستنكر يوسف، أن الإعلام حمله هو شخصيا خسارة ألفريق بخماسية فى البطولة الإفريقية بدلا من المدير للفنى ظنا منهم أن لى نفوذ كبير داخل الجهاز الفنى حينها وهذا غير صحيح.

وشغل محمد يوسف منصب المدير ألفنى للأهلى خلال موسم 2013-2014 وحقق لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا.